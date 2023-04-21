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Van'da karadan ve havadan trafik denetimi yapıldı

21.04.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nda yola çıkanların, gidecekleri yere huzur ve güvenle ulaşmasını sağlamak için karadan ve havadan trafik denetimi yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Ramazan Bayramı'na ilişkin yayımladığı genelge kapsamında, belirlenen bölgelerde kontrol noktaları oluşturuldu.

Bölgelerde tedbir alan trafik ekipleri, kontrol noktalarında ve helikopterle kentteki trafik yoğunluğunu denetledi.

Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri ile ana güzergahları sürekli kontrol eden görevliler, kural ihlali yapan sürücüleri trafik ekiplerine bildirildi.

Polisler de durdurdukları araçlardaki sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

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