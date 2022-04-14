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Van'da karların erimesiyle Çaldıran Ovası göle döndü

14.04.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da karların erimesiyle Çaldıran Ovası göle döndü

Van'ın Çaldıran ilçesinde karların erimesi ve sağanak nedeniyle Çaldıran Ovası göle döndü.

İlçeye bağlı Yassıtepe, Han, Bezirhane, Aşağı Kuyucak, Kalkandelen ve Sellik mahallelerinde tarım arazileri su altında kaldı.

Bendimahi Çayı yakınındaki Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde ise taşkın nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

Vatandaşlardan Orhan Güney, gazetecilere, karların erimesi ve yağmur nedeniyle taşan Bendimahi Çayı'nın Çaldıran Ovası'nı göle çevirdiğini söyledi.

Tarım arazilerinin de su altında kaldığını aktaran Güney, "Her yıl baharın gelmesiyle bu görüntü ortaya çıkıyor ama olumsuz bir durum değil. Geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından, kış boyu yağan karın erimesi çiftçimize deva olacaktır. Memleketimizin her mevsimi çok güzel, şu an tabloları aratmayan çok güzel bir görüntü var."

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