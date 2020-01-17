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  4. Van’da kaza yapan otomobilde yangın çıktı

Van’da kaza yapan otomobilde yangın çıktı

VAN HABERLERİ  | 17.01.2020 23:14 | Son Güncelleme

Van merkez Edremit ilçesinde kaza yapan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesi İpekyolu Cadde üzerinde meydana geldi.

Van merkez Edremit ilçesinde kaza yapan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesi İpekyolu Cadde üzerinde meydana geldi. Bir otomobilin kaza yaptığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza sonrası otomobilde çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Kazada yaralanan ve ölen olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

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