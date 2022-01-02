YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da kömür çaldıkları öne sürülen 8 zanlı yakalandı

Van'da kömür çaldıkları öne sürülen 8 zanlı yakalandı

02.01.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da kömür çaldıkları öne sürülen 8 zanlı yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde, bir okula ait kömürü çaldıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde hırsızlık yaptıkları ileri sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir okula ait kömürü çaldıkları iddiasıyla 8 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, 227 torba 5 bin 675 kilogram çalıntı kömürün, okul yetkilisine teslim edildiği ve zanlılar hakkında adli tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtıBu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Van'da polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptıVan'da polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazar

İmsak
05:49
Sabah
07:17
Öğle
12:15
İkindi
14:43
Akşam
17:04
Yatsı
18:26

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Pazar

Onay Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Asya Eczanesi
Tusba
Çağlar Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.