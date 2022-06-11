Van'da kuraklıkla dip seviyeye düşen barajlar yağışlarla "hayat" buldu

MESUT VAROL - Van'da küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle dibi gören dört barajdan üçünde su seviyesi, kış ve ilkbaharda etkili kar ve yağmurlarla yükseldi.

Enerji üretimi, içme suyu ve tarımsal sulamada önemli yere sahip Zernek, Koçköprü, Morgedik ve Sarımemet barajlarında yaz ayları ve sonbaharda suyun dip seviyeye kadar düştüğü gözlemlenmişti.

Kışın yağışların beklenilenin üzerinde gerçekleşmesi, Van Gölü Kapalı Havzası için hayati önem taşıyan, balıkçıların geçim kapısı, tarımsal sulama ve içme suyu kaynağı olan barajlara "can suyu" oldu.

Su minimum seviyeye düştüğü için çoraklaşıp çatlayan, tabanında insanların gezebildiği Zernek, Koçköprü, Morgedik barajlarında bu yıl su seviyesi yüzde 80'nin üzerine çıktı, Sarımehmet Barajı'nda ise kuraklığın etkileri devam ediyor.

- "Koçköprü Barajı'nda doluluk yüzde 92 seviyesine ulaştı"

DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, AA muhabirine, başta çiftçiler olmak üzere herkesin su yönetimine riayet etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bu yıl yoğun yağışlarla bölgedeki barajlarda su seviyesinin iyi olduğunu anlatan Şahna, şöyle devam etti:

"Barajlarımızdan özellikle Erciş sınırlarında yer alan Koçköprü Barajı'nda doluluk yüzde 92 seviyesine ulaştı. Bu barajımızın deposunda 59 milyon metreküp suyumuz var. Yani bu barajımız yüzde 100 seviyesine ulaşmak üzere. Geçen yıldan yüzde 25 daha iyi konumdayız. Bu barajımızda herhangi bir su sıkıntımız yok."

Morgedik Barajı'nda da doluluk oranının yüzde 100 seviyesine ulaştığını aktaran Şahna, şunları kaydetti:

"Burada çok küçük ölçekli köylere su verildiği için barajın doluluk savanında aldığımız su, vatandaşın arazisine veriliyor. Bu barajımızdan inci kefalinin göç ettiği noktalara da mayıs ve haziran aylarında ciddi takviyeler yapıyoruz. Gürpınar ilçesi sınırlarında yer alan Zernek Barajı'nda da su seviyesinde geçen seneye oranla yüzde 5 oranında artış söz konusu. Bu yıl maksimum yüzde 91 seviyesini buldu. Ovaya su verdiğimiz için şuan itibarıyla yüzde 82 seviyesindeyiz. Burada tarımla uğraşan vatandaşlarımıza mahsullerini toplayana kadar tedarikli ve adil bir şekilde su vermeyi planlıyoruz. Muradiye sınırlarında yer alan Sarımehmet Barajı'nda uzun yıllardır istediğimiz seviyelere ulaşamıyoruz. Bu sene de maksimum ulaştığımız nokta yüzde 28 seviyeleri oldu. Şu an yüzde 21 seviyelerinde. 38 milyon metreküp suyumuz kaldı. Kısıtlı sulamayla sezonu kapatmayı düşünüyoruz."

-"Van Gölü'nde su seviyesi yükselmeye başladı"

DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, kar ve yağmur sularıyla Van Gölü'nde su seviyesinin yükselmeye başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Geçen seneyle karşılaştırdığımızda bu sene ilkbahar dönemindeki yağışlarda istenilen seviyeleri yakaladığımız için bölgemizde Sarımehmet Barajı hariç, diğer barajlarımızda suyla ilgili herhangi bir kısıtlamamız söz konusu değil. Van Gölü'nde geçen yıl su seviyesinde 63 santimetrelik bir düşme söz konusuydu. Şu an yağışlarla birlikte bu durum 38 santimetreye geriledi. Daha fazla yükselmesi için yağış sonuçlarını bekliyoruz. İstediğimiz seviyede değiliz. Sulak alanlarımızda şuan özel bir sıkıntı görünmüyor."

Zernek Barajı'nda balıkçılık yapan Hikmet Doğal ise geçen yıl barajın kuruma noktasına geldiğini anlatarak, "Bu yıl yağmurlu ve karlı geçti, baraj tamamen doldu. Bu sene suyun iyi olmasıyla balıkçılığın da iyi olmasını bekliyoruz. Bu konuda çok umutluyuz." diye konuştu.

