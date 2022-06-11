YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da kuraklıkla dip seviyeye düşen barajlar yağışlarla "hayat" buldu

Van'da kuraklıkla dip seviyeye düşen barajlar yağışlarla "hayat" buldu

11.06.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da enerji üretimi, içme suyu ve tarımsal sulamada önemli yere sahip olan ancak küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle dip seviyeyi gören dört barajdan üçü kış ve ilkbaharda etkili yağışlarla doldu - DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna: - "Geçen seneyle karşılaştırdığımızda, bu sene ilkbahar dönemindeki yağışlarda istenilen seviyeleri yakaladığımız için bölgemizde Sarımehmet Barajı hariç, diğer barajlarımızda suyla ilgili herhangi bir kısıtlamamız söz konusu değil"

MESUT VAROL - Van'da küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle dibi gören dört barajdan üçünde su seviyesi, kış ve ilkbaharda etkili kar ve yağmurlarla yükseldi.

Enerji üretimi, içme suyu ve tarımsal sulamada önemli yere sahip Zernek, Koçköprü, Morgedik ve Sarımemet barajlarında yaz ayları ve sonbaharda suyun dip seviyeye kadar düştüğü gözlemlenmişti.

Kışın yağışların beklenilenin üzerinde gerçekleşmesi, Van Gölü Kapalı Havzası için hayati önem taşıyan, balıkçıların geçim kapısı, tarımsal sulama ve içme suyu kaynağı olan barajlara "can suyu" oldu.

Su minimum seviyeye düştüğü için çoraklaşıp çatlayan, tabanında insanların gezebildiği Zernek, Koçköprü, Morgedik barajlarında bu yıl su seviyesi yüzde 80'nin üzerine çıktı, Sarımehmet Barajı'nda ise kuraklığın etkileri devam ediyor.

- "Koçköprü Barajı'nda doluluk yüzde 92 seviyesine ulaştı"

DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, AA muhabirine, başta çiftçiler olmak üzere herkesin su yönetimine riayet etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bu yıl yoğun yağışlarla bölgedeki barajlarda su seviyesinin iyi olduğunu anlatan Şahna, şöyle devam etti:

"Barajlarımızdan özellikle Erciş sınırlarında yer alan Koçköprü Barajı'nda doluluk yüzde 92 seviyesine ulaştı. Bu barajımızın deposunda 59 milyon metreküp suyumuz var. Yani bu barajımız yüzde 100 seviyesine ulaşmak üzere. Geçen yıldan yüzde 25 daha iyi konumdayız. Bu barajımızda herhangi bir su sıkıntımız yok."

Morgedik Barajı'nda da doluluk oranının yüzde 100 seviyesine ulaştığını aktaran Şahna, şunları kaydetti:

"Burada çok küçük ölçekli köylere su verildiği için barajın doluluk savanında aldığımız su, vatandaşın arazisine veriliyor. Bu barajımızdan inci kefalinin göç ettiği noktalara da mayıs ve haziran aylarında ciddi takviyeler yapıyoruz. Gürpınar ilçesi sınırlarında yer alan Zernek Barajı'nda da su seviyesinde geçen seneye oranla yüzde 5 oranında artış söz konusu. Bu yıl maksimum yüzde 91 seviyesini buldu. Ovaya su verdiğimiz için şuan itibarıyla yüzde 82 seviyesindeyiz. Burada tarımla uğraşan vatandaşlarımıza mahsullerini toplayana kadar tedarikli ve adil bir şekilde su vermeyi planlıyoruz. Muradiye sınırlarında yer alan Sarımehmet Barajı'nda uzun yıllardır istediğimiz seviyelere ulaşamıyoruz. Bu sene de maksimum ulaştığımız nokta yüzde 28 seviyeleri oldu. Şu an yüzde 21 seviyelerinde. 38 milyon metreküp suyumuz kaldı. Kısıtlı sulamayla sezonu kapatmayı düşünüyoruz."

-"Van Gölü'nde su seviyesi yükselmeye başladı"

DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, kar ve yağmur sularıyla Van Gölü'nde su seviyesinin yükselmeye başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Geçen seneyle karşılaştırdığımızda bu sene ilkbahar dönemindeki yağışlarda istenilen seviyeleri yakaladığımız için bölgemizde Sarımehmet Barajı hariç, diğer barajlarımızda suyla ilgili herhangi bir kısıtlamamız söz konusu değil. Van Gölü'nde geçen yıl su seviyesinde 63 santimetrelik bir düşme söz konusuydu. Şu an yağışlarla birlikte bu durum 38 santimetreye geriledi. Daha fazla yükselmesi için yağış sonuçlarını bekliyoruz. İstediğimiz seviyede değiliz. Sulak alanlarımızda şuan özel bir sıkıntı görünmüyor."

Zernek Barajı'nda balıkçılık yapan Hikmet Doğal ise geçen yıl barajın kuruma noktasına geldiğini anlatarak, "Bu yıl yağmurlu ve karlı geçti, baraj tamamen doldu. Bu sene suyun iyi olmasıyla balıkçılığın da iyi olmasını bekliyoruz. Bu konuda çok umutluyuz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da 45'i pitbull 66 saldırgan köpek koruma altına alındıVan'da 45'i pitbull 66 saldırgan köpek koruma altına alındı
Muğla'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandıMuğla'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Ankara'da yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyorAnkara'da yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma Van

Van Namaz Vakitleri 11 Haziran Cumartesi

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:11
İkindi
16:05
Akşam
19:37
Yatsı
21:19

Van Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cumartesi

Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Nisa Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Derman Eczanesi
Ipekyolu
Şehadet Eczanesi
Edremit
Tunç Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.