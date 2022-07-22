Van'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürüp satan şüpheli yakalandı

Van'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürdüğü ve sattığı belirlenen şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, İpekyolu ilçesinde bir şüphelinin kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürdüğü ve sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, atölyeye dönüştürülmüş odada, silah yapımında gerekli olan mengene, torna, spiral, freze, demir kesme bıçkısı, yapılı halde 4 tabanca, silah imalatına hazır sürgüler, kabzalar, namlu yapımına yarayan boru malzemeleri, yaylar ve tetikler ele geçirildi.
Zanlı hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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