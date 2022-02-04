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Van'da meslek edindirme kurslarını tamamlayanlara sertifikaları verildi

04.02.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da meslek edindirme kurslarını tamamlayanlara sertifikaları verildi

Van'ın Edremit Belediyesi Aile Toplum Merkezinde eğitim gören kursiyerlere sertifikaları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın da katıldığı törenle verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Karaaslan, Aile Toplum Merkezini ziyaret etti.

Sınıfları gezerek kursiyerlerle görüşen Karaaslan daha sonra 200 katılımcı için düzenlenen sertifika törenine iştirak etti.

Karaaslan, konuşmasında burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçmişte çok nadir görülen bu tür komplekslerin daha çok İstanbul, Ankara gibi şehirlerde olduğunu ve kadınların ulaşmasında sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Karaaslan, "Bu tür merkezler şimdi Türkiye'nin dört bir yanında bulunmaktadır. Türkiye'ye bu vizyonu kazandıran bizlere bunu sağlayan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da kadınların toplumun her alanında olmaları için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kursiyerlere başarılar dileyen Say, aldıkları sertifikaların hayatlarına yön vermesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından ahşap, el sanatları, biçki-dikiş, takı tasarım ve tığ örgü, makine nakışı, iğne oyası, bilgisayar, İngilizce, okuma-yazma ve bağlama eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Öte yandan, Karaaslan'a AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu eşlik etti.

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