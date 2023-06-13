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Van'da öğrenciler atıl malzemelerden değişik objeler üretiyor

13.06.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde açılan kurstaki öğrenciler, kağıtlar, plastik, pet şişe, karton rulo gibi malzemelerle yaptıkları ürünlerle geri dönüşüme dikkati çekiyor.

Okulun kütüphanesinde oluşturulan alanda açılan dekoratif el sanatları kursuna katılan 18 kursiyer öğrenci, usta öğreticiler eşliğinde atıl malzemeleri kullanarak flamingo, inci kefali, Van kedisi, Van Gölü canavarı objeleri yapıyor, hediyelik eşyalar tasarlıyor.

Bu çalışmalarıyla çevrelerinde kullanılmayan malzemeleri değerlendirme imkanı bulan öğrenciler, geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturuyor.

Usta öğretici Ceylan Zengin, öğrencilerle kağıt, pet şişe, pet şişe kapakları, karton rulo gibi atıklarla çeşitli objeler yaptıklarını söyledi.

Zengin, "Amacımız hiçbir şeyin çöp olmadığını gösterebilmek. Öğrencilerime ilk öğretmek istediğim şey bu. Hayatımızda kullandığımız hiçbir şey çöp değildir, her şey bir gün mutlaka geri dönüştürülebilir. Urartu kültürünün hakim olduğu bir coğrafyada olduğumuz için Urartu alfabesini de öğrencilerime öğretmeye çalışıyorum. Bunları yaptığımız objelerde süsleme olarak kullanıyoruz."

Daha güzel işler yapmayı hedeflediklerini belirten Zengin, atık kağıtların çocukların elinde birer sanat eserine dönüştüğünü kaydetti.

Derslere 11 aylık kızını da götüren Zengin, "Bu süreçte çoğu derste kızım bana eşlik etti. Onunla ders işlemek zorundayım. Derslerimizin çoğu öğrencilerim için çok eğlenceliydi." dedi.

Okul müdürü Melih Yazıcı ise kursu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık Projesi" kapsamında açtıklarını dile getirdi.

Yazıcı, "Öğrencilerimize atık malzemelerin birer sanat eserine dönüşebileceğini öğrettik. Öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamaları amacıyla kursu hafta sonu açtık. Biz de öğrencilerimize eşlik ettik." diye konuştu.

Öğrencilerden Esra Çelik, "Kursta kağıtların, plastiklerin, pet şişelerin, kağıt bardakların hiçbir zaman çöp olmayacağını ve geri dönüştürülebileceğini anlatıyorlar. Kağıt ve atıklardan objeler yapmayı öğreniyoruz. Öğrenmeye ve yazmaya çalıştığımız Urartu alfabesindeki harfleri yaptığımız objelerin üzerine işliyoruz. Eğitimlerimiz güzel geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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