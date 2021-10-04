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Van'da öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen personel tutuklandı

04.10.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen personel tutuklandı

Van'ın Başkale ilçesindeki bir okulda öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen personel tutuklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın organları ile sosyal medya platformlarında ilçede yaşanan cinsel istismar olayıyla ilgili iddialar üzerine açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu belirtildi.

28 Eylül'de ilçedeki bir ilköğretim okulunda eğitim gören öğrencinin, okulda görevli personel tarafından cinsel istismara uğradığını ailesine bildirdiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine aile tarafından Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulunulmuştur. Aynı gün şüpheli görevinden uzaklaştırılarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli, 29 Eylül'de hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şüpheli şahsın kaçtığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar

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