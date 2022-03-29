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Van'da öğretmen ve öğrencileri "Pinokyo" adını verdikleri robot tasarladı

29.03.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da öğretmen ve öğrencileri "Pinokyo" adını verdikleri robot tasarladı

Van'ın Saray ilçesinde, Koçbaşı Ortaokulunun öğretmen ve öğrencileri, 3 haftalık çalışma sonucu "Pinokyo" adını verdikleri robot tasarladı.

Geçen yıl bilgisayar sınıfı öğrencileri ile biyonik kol tasarlayan Koçbaşı Ortaokulu Müdürü ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Doğanay Yıldız, bu yıl da öğrencileriyle yeni bir projeyi hayata geçirmek için çalışma başlattı.

Okulda yürütülen 3 haftalık çalışma sonucu bir robot tasarlayan öğrenciler, kodlama sistemiyle kontrol edilebilen robotun kafa kısmını, okuldaki 3 boyutlu yazıcıdan çıkarttıkları parçalarla oluşturdu.

Öğretmen ve öğrenciler, "Pinokyo" adını verdikleri robotun gövdesini de tamamladıktan sonra Samsun'da Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek "Uluslararası Robot Yarışması"na katılmayı hedefliyor.

Yıldız, AA muhabirine, 3 yıldır görev yaptığı okulda bir yıldır robotik çalışmalar yaptığını, Samsun'da yapılacak yarışmada dereceye girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerle tasarım ve yazılımı kendilerine ait robot yapmaya çalıştıklarını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Geçen yıl biyonik kol yapımı ardından insansı robot projesine başladık. Piyasada hazır tasarımlarla yapılan robotların olduğunu görünce tasarım ve yazılımıyla kendimize ait robot yapmaya çalıştık. Çalışmanın ilk aşamasını tamamladık. Toplam 4 aşama olacak. Öğrencilerimle bilgisayar derslerinde ve derslerden kalan vakitlerde robotun üzerinde çalışıyoruz. Farklı tasarımlar yaparak robotumuzu insan gibi ayağa kaldıracağız."

Öğrencilerden Rabia Demiral ise boş zamanlarında okulda robotik kodlama eğitimi aldığını kaydederek, "Robot yapmayı çok istiyordum fakat yapmasını bilmiyordum. Öğretmenimiz bize öğretti. Geçen sene arkadaşlarımın yaptığı biyonik koldan çok etkilendim. Öğretmenimizle robot çalışmasını başarıyla sürdürüyoruz." dedi.

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