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Van’da online ödüllü satranç turnuvası

VAN HABERLERİ  | 25.06.2020 16:40 | Son Güncelleme

TSF Van İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Van Gölü’ne dikkat çekmek ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ödüllü online satranç turnuvası başlatıldı.Konu hakkında açıklama yapan Turnuva Koordinatörleri Bilgin Berge ve Ayhan Demirtaş, amaçlarının Van Gölü’ne dikkat çekmek ve tanıtımına katkı sağlamak olduğunu ifade ettiler.

Van’da online ödüllü satranç turnuvası

TSF Van İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Van Gölü’ne dikkat çekmek ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ödüllü online satranç turnuvası başlatıldı.
Konu hakkında açıklama yapan Turnuva Koordinatörleri Bilgin Berge ve Ayhan Demirtaş, amaçlarının Van Gölü’ne dikkat çekmek ve tanıtımına katkı sağlamak olduğunu ifade ettiler. Türkiye’nin en büyük gölünün Van’da olmasını büyük bir şans olarak gördüklerini ifade eden Berge ve Demirtaş, pandemi süreci bittiği gibi Van Gölü sahillerinde, simultane satranç gösterileriyle gölün tanıtımını satranç sporuyla yapacaklarını söylediler. Demirtaş, “Pandemi sürecinden sonra kahvehanelerde, çay bahçelerinde ve kafelerde satranç geleneğini devam ettirmek istiyoruz. Ayrıca gerek ulusal gerekse uluslararası çapta turnuvalar yaparak Van’ın tanıtılmasına öncülük etmek istiyoruz” dedi.
Bilgin Berge ise satrancın bir yaşam kültürü olduğuna değinerek, “Bu kültüre katkı sağlamak gelecek açısından elzemdir. Gerek bu turnuvamıza gerekse de ileride yapacağımız turnuvalara katkı sağlayacak herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Turnuvaya 2013 yılından önce doğmuş, lisansı Van ve vizesi aktif tüm sporcuların katılabildiğini belirten Berge, turnuva sonunda ilk üçe girenler çeyrek altın, en iyi kadın sporcuya ise bisiklet hediye edileceğini sözlerine ekledi.

Van’da online ödüllü satranç turnuvası

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