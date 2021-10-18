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Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

18.10.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Oğulveren Mahallesi kırsalına operasyon düzenleyen Jandarma Komando Timleri, AK 47 kalaşnikof piyade tüfeği, kalaşnikof şarjörü, M1 Amerikan piyade tüfeği, mayon kutusu, 380 tane 7.62 milimetre kalaşnikof ve M1 fişeği ele geçirildi.

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