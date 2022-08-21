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Van'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi öldü

21.08.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi öldü

Van'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 19 Ağustos'ta 8 kişi sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanes'nde tedavi altına alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, kendisi de hastaneye kaldırılan bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Alınan beyanlar doğrultusunda, zehirlenenlerin il dışından getirilen malzemelerle imal edilen sahte alkolü tükettikleri belirlendi.

Tedavi altına alınan, aralarında hakkında işlem yapılan ve alkol üretiminde kullanılan malzemeleri temin edenin de bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti.

Hastanedeki 6 kişinin tedavisi sürüyor.

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