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Van'da sınırı geçmeye çalışan 113 düzensiz göçmen yakalandı

02.09.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da sınırı geçmeye çalışan 113 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde, İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 113 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda ilçenin İran sınırındaki Hangediği ve Yukarı Kuyucak bölgelerinde yaya olarak sınırı geçmeye çalışan 113 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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