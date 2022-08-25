Van'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araçta 30 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ve özel çalışma ekipleri, kentte düzensiz göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Gevaş ilçesinde oluşturulan noktada ekiplerin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya çalıştı.

Takibin ardından durdurulan araçta yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan E.B. ve H.Ö, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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