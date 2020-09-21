Van'da tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı restore edilecek

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, şair Ercişli Emrah ile aşık olduğu Selvihan'ın mezarlarının da bulunduğu tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı'nın restore edileceğini belirtti.

Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve üniversitede görevli bazı akademisyenler, Çelebibağı Mahallesi'ndeki mezarlığı ziyaret etti.

Geçen yıl Van Büyükşehir ve Erciş Belediyelerince restore edilen şair Ercişli Emrah ile Selvihan'ın mezarı başında dua eden Mehmetbeyoğlu, söz konusu mezarlığın kentin en önemli tarihi noktalarından biri olduğunu söyledi.

Ercişli Aşık Emrah ile Selvihan'ın bu bölgenin ve coğrafyanın edebiyatının, kültürünün, sanatının en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Mehmetbeyoğlu, Ercişli Emrah'ın yeni kuşaklara aktarılması ve daha iyi bilinmesi için bölgedeki ören yeri ve mezarda bakım çalışması yapacaklarını aktardı.

Bölgenin her yerinde ayrı bir güzelliğin olduğunu dile getiren Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu: