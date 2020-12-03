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Van’da terör operasyonu

VAN HABERLERİ  | 03.12.2020 17:02 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde yürütülen operasyonda silah ve mermi ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Büklümdere Mahallesi kırsalında 3 Aralık 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi.

Van’ın Başkale ilçesinde yürütülen operasyonda silah ve mermi ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Büklümdere Mahallesi kırsalında 3 Aralık 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde; 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 6 adet şarjör ve bir miktar fişek ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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