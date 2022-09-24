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Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi

24.09.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda, 2'si büyük 3 tüp, 3 akü, 6 mazot bidonu, kazma ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi

Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, içinde tüp, akü ve yaşam malzemeleri bulunan sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Gürpınar ilçesi kırsalında dün gerçekleştirilen "Eren-Abluka" operasyonunda tespit edilen sığınak ve mağarada, 2'si büyük 3 tüp, 3 akü, 6 mazot bidonu, kazma ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi, malzemeler yerinde imha edildi.

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Van jandarma operasyon

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