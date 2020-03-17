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Van’da toplu taşıma araçları 10. kez dezenfekte edildi

VAN HABERLERİ  | 17.03.2020 12:01 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı kent genelinde bulunan tüm toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı kent genelinde bulunan tüm toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti. Zabıta ekipleri de umuma açık istirahat ve eğlence alanlarında denetimlerde bulundu.
Van’da korona virüs salgınına karşı yürütülen çalışmalar devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kent geneli ve tüm ilçelerde kurulan özel ekiplerle vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı otobüs terminalleri, parklar, dinlenme alanları, kültürel ve spor tesisleri, camiiler, okul servisleri ve tüm toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. 40 kişilik, tamamı biyosidal ürün uygulama belgesine sahip ekiple 7/24 sürdürülen çalışmalar da; İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçeleri başta olmak üzere ilçelerin tamamına yakınında yaklaşık bin 500 toplu taşıma aracı dezenfekte edildi. Püskürtmeli tulumbalar ve buharlı dezenfeksiyon makineleri ile bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelleyen ekipler, çalışmalarını her alanda rutin olarak sürdürüyor.
Bir gecede 5 ayrı noktada M, V, H, T ve S plakalar olmak üzere toplam da 800 toplu taşıma aracını titizlikle dezenfekte ettiklerini ifade eden Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Allahverdi, “Korona virüs salgını henüz ülkemizde görülmeden biz tedbir amaçlı çalışmalara başlamıştık. Bugün gelinen noktada çok şükür çalışmalarımız tüm toplu kullanım alanlarında rutine bindi. Bugün itibariyle 10. kez tüm servisler dezenfekte edildi. Gece ve gündüzden oluşan iki ayrı grubumuzla halkımızın psikolojisini tamamen minilimize edebilmek için en üst seviyede çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.

Zabıta ekipleri bakanlıkların aldığı tedbirleri denetliyor
Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının değerlendirmeleri sonucu tedbir amaçlı kapatılan umuma açık istirahat ve eğlence alanlarında denetimlerde bulundu. İş yerlerine sözlü uyarılarda bulunan ekipler, kişisel ve toplum sağlığı için kararlara uyulması gerektiğini vurguladı.

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