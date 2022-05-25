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Van'da "torbacı" operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

25.05.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "torbacı" operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 19-25 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 175,4 gram eroin, 19,77 gram sentetik uyuşturucu, 60,62 gram esrar, 0,9 gram kokain ve 49 hap ele geçirildi.

5 kişi hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 16 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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