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Van’da tüm okullar rutin olarak dezenfekte ediliyor

VAN HABERLERİ  | 14.10.2020 14:46 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan tüm ilk ve orta dereceli okulları haftalık olarak dezenfekte ediyor.2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullardaki dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık veren Van Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan tüm ilk ve orta dereceli okulları haftalık olarak dezenfekte ediyor.
2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullardaki dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık veren Van Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda yüz yüze eğitimin yapıldığı okullarda Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, daha hijyenik ve güvenli olması için başlatılan dezenfekte çalışmalarını haftalık olarak sürdürüyor.
Ekipler; okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar ve lavabolarda dezenfekte çalışmaları yaparken, aynı zamanda öğrencilerin kullanacağı servis araçlarını da dezenfekte ediyor.
Çocukların sağlığının korunması için titizlikle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, "Okullarımızın her noktasını dezenfekte ediyoruz. Yaptığımız ilaç uzun süre etkisini gösteriyor. Yani velilerimizin içleri rahat olsun. Çocukların temas edebileceği her yeri dezenfekte ediyoruz” dedi.

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