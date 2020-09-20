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Van’da uyuşturucu operasyonu

VAN HABERLERİ  | 20.09.2020 08:19 | Son Güncelleme

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonete narkotik köpeği Rexo ile birlikte yapılan aramada 50 kilo 895 gram eroin ile 27 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Gövelek Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan kamyonetin durumundan şüphelenilmesi üzerine durdurularak arama yapıldı.

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonete narkotik köpeği Rexo ile birlikte yapılan aramada 50 kilo 895 gram eroin ile 27 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Gövelek Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan kamyonetin durumundan şüphelenilmesi üzerine durdurularak arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada kamyonetin kasa kısmının altında bulunan şasinin içerisine zulalanmış vaziyette 100 paket halinde toplam 50 kilo 895 gram eroin ile 27 paket halinde toplam 27 kilo 380 gram metamfetamin Maddeleri ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak kamyonet sürücüsü O.D. ve yanında bulunan N.G. isimli 2 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 2 şüphelinin Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler" denildi

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