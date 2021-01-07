YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Van’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 07.01.2021 09:38 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gevaş ve Çaldıran ilçesinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ile bir kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Ocak 2021 tarihinde Gevaş-Tatvan kara yolu üzerindeki Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktasında bir yolcu otobüsündeki yolculardan E.S.

Van’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gevaş ve Çaldıran ilçesinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ile bir kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Ocak 2021 tarihinde Gevaş-Tatvan kara yolu üzerindeki Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktasında bir yolcu otobüsündeki yolculardan E.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi.
Olay ve şüpheli E.S hakkında adli soruşturma devam etmektedir.
Öte yandan, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Yukarı Dikme Mahallesi’nde şüpheli bir evde yapılan aramada; 1 kilogram metamfetamin ve 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği ile 2 adet şarjör, 58 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi.
Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Van’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı! Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:18
İkindi
14:47
Akşam
17:08
Yatsı
18:30

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Emek Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.