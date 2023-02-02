YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da yaban hayvanları için sulak alanlara yiyecek bırakıldı

Van'da yaban hayvanları için sulak alanlara yiyecek bırakıldı

02.02.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü görevlileri, sulak alanlara yaban hayvanları ve kuşlar için yiyecek ve yem bıraktı.

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla İpekyolu ilçesine bağlı Karagündüz Mahallesi'ne gelen DKMP ekipleri ile vatandaşlar, Erçek Gölü çevresindeki sulak alanlarda dürbünlerle gözlem yaptı, kuşların fotoğraflarını çekmeye çalıştı.

Katılımcılar daha sonra sazlık alandaki birçok noktaya yaban hayvanları ve kuşlar için yem ve yiyecek bıraktı.

DKMP 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, AA muhabirine, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında bölgede yaşayan vatandaşlar ve ekiplerle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sulak alanların biyolojik çeşitliliğin en zengin olduğu yerler olduğunu belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"Van Gölü havzası sulak alanlar açısından zengin bir bölge. Van'da yaklaşık 16, bölgede de 27 sulak alanımız var. Kuşlar açısından da çok zengin. Ülkemizdeki kuş türlerinin yüzde 50'den fazlası yani 232 türümüz bu bölgede yaşamını sürmekte. Sulak alanlar tarım, hayvancılık, tuz rezervi, su ürünleri, taşkınları koruma açısından önemli alanlardır. Her şeyden önemlisi, bir nevi arıtma merkezleri gibiler. Bu alanları korumak zorundayız. Bu alanlar bize miras değil, geleceğe emanettir."

Karagündüz Mahallesi Muhtarı Veysel Çomak ise mahallelinin ve kurumların da desteğiyle yaban hayatı için çok önemli bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bıraktık. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

DKMP Müdürü Şentürk ve beraberindekiler etkinlik sonunda doğada yaralı halde bulunup Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi edilen yeşilbaş ördek ile atmacayı doğaya saldı.

Etkinliğe, DKMP Şube Müdürü Yunus Bakıcı, Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri, İl Jandarma Çevre Timi, DKMP Şube Müdürlüğü personeli de katıldı.

Etkinlik kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde yaban hayatı ve kuşlarla ilgili fotoğraf sergisi açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Büyükşehir Belediyesi 1 yılda 16 milyon yolcu taşıdıVan Büyükşehir Belediyesi 1 yılda 16 milyon yolcu taşıdı
Ekrem İmamoğlu, Şişli Habitat Yaşam Merkezi açılışında konuştuEkrem İmamoğlu, Şişli Habitat Yaşam Merkezi açılışında konuştu
Samsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandıSamsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Van İpekyolu

Van Namaz Vakitleri 3 Şubat Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:25
İkindi
15:12
Akşam
17:37
Yatsı
18:55

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Cuma

Hekimoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Doruk Kartal Eczanesi
Tusba
Hekimoğlu Eczanesi
Ercis
Tekbir Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.