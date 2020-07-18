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Van’da yaralı kuşlar tedavi altına alındı

VAN HABERLERİ  | 18.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

Van’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Kızıl Şahin ve 2 Gümüş Martı, 1 Kukumav Kuşu ve 1 Ebabil, tedavi altına alındı.Van’ın İpekyolu, Tuşba, Edremit ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Kızıl Şahin ve 2 Gümüş Martı, 1 Kukumav Kuşu ve 1 Ebabil, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Kızıl Şahin ve 2 Gümüş Martı, 1 Kukumav Kuşu ve 1 Ebabil, tedavi altına alındı.
Van’ın İpekyolu, Tuşba, Edremit ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Kızıl Şahin ve 2 Gümüş Martı, 1 Kukumav Kuşu ve 1 Ebabil, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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