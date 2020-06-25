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Van'daki depremzedelere Türk Kızılay tarafından yiyecek ve içecek ikramı

VAN HABERLERİ  | 25.06.2020 18:10 | Son Güncelleme

Van'daki depremzedelere Türk Kızılay tarafından yiyecek ve içecek ikramı

Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde hasar yaşanan mahallelerde, Türk Kızılay ekipleri vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Merkez üssü Özalp ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremde hasar gören kırsal mahallelerde, vatandaşların yaraları sarılmaya başlandı. Türk Kızılay tarafından, ağır hasarlı yapıların bulunduğu 15 mahallede, evlerine giremeyen vatandaşlara meyve suyu, kek ve sıcak çorba ikram edildi.

Türk Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından tüm ekiplerin, kırsal mahallelerde vatandaşların yardımına koştuğunu söyledi.

Van, Muş ve Erzurum'dan gelen araçlarla depremzedelere ikramlarda bulunduklarını belirten Demiroğlu, "İlk başta vatandaşlara meyve suyu ve kek ikram ettik. Şimdi de sıcak çorba ve yemek dağıtımımız olacak. Kriz masasından gelecek haberler doğrultusunda yardımlarımızı yapacağız. 5 bin kişilik yemek dağıtacağız. Vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Diğer afetlerde olduğu gibi devlet olarak buradayız." dedi.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'da hasarın en çok yaşandığı Elaçmaz Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulundu.

Depremzedelerle sohbet eden Sayar ve Tanış, depremden etkilenen vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını aktardı.

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