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Van'daki depremzedelerin yaraları sarılıyor

VAN HABERLERİ  | 26.02.2020 10:50 | Son Güncelleme

Van'daki depremzedelerin yaraları sarılıyor

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerdeki depremzedelerin yaraları sarılıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Başkale'de 9 kişinin öldüğü depremin ardından Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek, Özpınar ve Güvendik mahallelerinde kurulan çadırlara yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

AFAD, Türk Kızılay, Van Büyükşehir ve Başkale belediyelerince bölgeye gönderilen yardım malzemelerinin, görevliler tarafından vatandaşlara dağıtıldığı bildirilen açıklamada, deprem bölgesinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden bir komisyonun hasar tespit çalışması yaptığı belirtildi.

Açıklamada, hasar tespit çalışmaları tamamlanan Kaşkol Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarına başlayacağı ifade edildi.

Gelenler Mahallesi'nde de tespit çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımıza şu ana kadar 40 bin kişilik yemek dağıtılmıştır. Bölgeye hayvanların barınması için 829 çadır sevk edilmiştir. Telef olan hayvanlar da hijyen kurallarına uygun bir şekilde gömülmektedir. Bölgede şu anda 92 UMKE personeli, 8 doktor, 18 UMKE aracı hizmet vermektedir. Yine deprem bölgesinde 370 jandarma personeli ve kadın astsubaylar çadırlarda bulunan aileleri ziyaret edip psikososyal destek çalışmalarını sürdürmektedir."

Depremde yaralanan ve Başkale Devlet Hastanesinde tedavi gören 38 kişinin taburcu edildiği belirtilen açıklamada, Van'da tedavisi süren yaralıların da psikososyal destek gördükleri aktarıldı.

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Başkale çalışma Deprem Van Van Valiliği

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