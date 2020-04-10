Van'daki kız meslek liselerinde günde 10 bin maske üretiliyor

Van'daki meslek liselerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında günde 10 bin tam korumalı maske üretiliyor.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan Ar-Ge çalışmaları sonucu Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin üretim kapasiteleri harekete geçirildi.

Bu kapsamda belirlenen 14 pilot il arasında yer alan Van'daki meslek liselerinde temizlik, dezenfektan, maske, tek kullanımlık önlük, tulum, yüz koruyucu siperlik gibi birçok ürünün imalatına başlandı.

Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu, Nene Hatun Kız Meslek, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri ile Van Olgunlaşma Enstitüsünde üretilen maskelerin ihtiyaç duyulan kurumlara dağıtılması sağlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, maske üretiminin yapıldığı okullardaki atölyeleri ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ülkenin maske ihtiyacının karşılanmasında meslek liselerinin önemli bir rol üstlendiğini belirten Tevke, "Maske üretim işlemi daha önce dikiş makineleriyle yapılıyordu. Milli Eğitim Bakanlığımızın temin ettiği seri üretim makinesi ile bu süreci hızlandırdık. Şimdilik günde 3 katlı tam korumalı 10 bin maske üretimi gerçekleştiriyoruz. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz fedakarca çalışıyor. Ülke olarak bu süreci el birliğiyle atlatacağız." diye konuştu.