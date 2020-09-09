Van'daki STK'lardan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Van'ın Erciş ilçesinde Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Cemal Aslan, ilçedeki sivil toplum kuruluşları adına, katıldığı bir televizyon programında imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında söylediği sözlerle ilgili Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçelerini Cumhuriyet Başsavcılığına sunduktan sonra adliye önünde açıklama yapan yapan Aslan, bir televizyon kanalında imam hatiplilere hakaret eden ve iftira atan Erol Mütercimler'in haddini aşan ifadelerinden dolayı hakkında kamu davası açılmasını talep ettiklerini belirtti.

Suçun basın-yayın yoluyla işlenmesinin, yayına hala ulaşılabiliyor olmasının üzüntülerini artırdığını ifade eden Aslan, "İmam hatip camiası bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. 69 yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli, alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir." diye konuştu.