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Van'daki terör operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı

05.09.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'daki terör operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifresi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, polis ekiplerince 29 Ağustos-4 Eylül'de terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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