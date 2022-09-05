Van'daki terör operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifresi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, polis ekiplerince 29 Ağustos-4 Eylül'de terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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