Van'daki terör operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifresi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, polis ekiplerince 29 Ağustos-4 Eylül'de terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

