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Van'daki uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

12.01.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'daki uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini yürüten sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, gençlerin yoğun olarak kullandığı Sanat, Kültür ve Taraftar sokaklarında yapılan çalışmalarda, 123 sentetik ecza, 3 kilo 110 gram sentetik kannabinoid, 607 gram sentetik uyuşturucu, 29,24 gram eroin ve 2,61 gram esrar ele geçirildi.

Konuya ilişkin 24 şüpheli yakalandı.

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