Van’dan 32 kişilik sağlık ekibi Elazığ’a gitti

Van İl Sağlık Müdürlüğünde doktor ve sağlık personellerinden oluşan 32 kişilik ekip, Elazığ’a gitti.

Deprem haberinin alması ile birlikte, deprem bölgesinde sağlıkla ilgili sürdürülen çalışmalar için harekete geçtiklerini ifade eden Van Sağlık Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (SAKOM) yetkilileri, Van’da görev yapan doktor ve sağlık personelleri ile irtibata geçtiklerini ifade ederek, “Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak lojistik destek sağlanması amacıyla UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri olmak üzere doktor ve sağlık personellerinden oluşan 32 kişilik sağlık ekibimiz dün saat 22.30 itibari ile Van’dan Elazığ’ın Sivrice ilçesine hareket etti. Bizler sağlık anlamında elimizden gelen tüm desteği sunmaya hazırız. Bu kapsamda depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dediler.

