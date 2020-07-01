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Van’dan “İyilik Konutları” kampanyasına destek

VAN HABERLERİ  | 01.07.2020 18:50 | Son Güncelleme

Van İl Müftüsü Ömer Keskin, İdlib bölgesi için başlatılan “İyilik Konutları” kampanyasına destek çağrısı yaptı.Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle İdlib bölgesinden Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç eden ve kırsal alanda son derece kötü şartlar altında yaşam mücadelesi veren ailelere yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 10 briket ev bağışlanmasıyla başlatılan yardım kampanyasına Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından da 1.

Van’dan “İyilik Konutları” kampanyasına destek

Van İl Müftüsü Ömer Keskin, İdlib bölgesi için başlatılan “İyilik Konutları” kampanyasına destek çağrısı yaptı.
Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle İdlib bölgesinden Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç eden ve kırsal alanda son derece kötü şartlar altında yaşam mücadelesi veren ailelere yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 10 briket ev bağışlanmasıyla başlatılan yardım kampanyasına Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından da 1. etap 365 iyilik konutun önümüzdeki günlerde tamamlanacağı duyurulmuştu. Söz konusu yardımla ilgili İl Müftüsü Ömer Keskin de bir çağrıda bulunarak, “Suriye’de bir insanlık dramı yaşanmakta, insanlar yaşam mücadelesi vermekte ve biz bu duruma seyirci kalamayız. Van’ımız olarak ‘İyilik Konutları’ kampanyasına güçlü bir destek oluşturarak var olan güce güç katmalıyız” diyerek destek istedi.

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