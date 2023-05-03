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Van'dan Malatya'ya 18 konteyner okul

03.05.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valiliği, Kahramanmaraş merkezli Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için 5 ilçede 18 konteyner okul kurdu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla kente getirilen 305 konteyner ile Doğanşehir, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ ve Kuluncak ilçelerinde 18 noktaya kurulan eğitim merkezlerinde depremzede öğrenciler eğitim görüyor.

Konteyner okullarda ana sınıfı ile özel öğretim ve güzel sanatlar sınıfları bulunuyor.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler için etüt merkezlerinin bulunduğu alanlarda bilim ve sanat merkezi, halk eğitim kurs merkezi de yer alıyor.

"DEVLETİMİZİN TÜM KURUMLARI CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR"

Battalgazi ilçesindeki Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nin koordinatörlük görevini yürüten Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, AA muhabirine, kentteki depremzede öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasını amaçladıklarını söyledi.

Battalgazi'de 185 dönümlük alana kurulan konaklama merkezinde 2 bin 200'ün üzerinde konteynerin bulunduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Burada 10 binden fazla vatandaşımız barınıyor. Bir ilçede bulunabilecek tüm imkanlardan daha fazlası burada mevcut. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için devletimizin tüm kurumları canla başla çalışmaya devam ediyor. Burada öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmesi, akranlarıyla vakit geçirebilmesi için okullar kuruldu. Sayın Van Valimiz Ozan Balcı'nın destekleriyle de Malatya'nın birçok bölgesinde konteyner okullar açıldı. Onlardan biri de burası. Birinci sınıftan 12. sınıfa kadar her kademeden öğrenci burada eğitimini alıyor. Halk eğitim kurs merkezi, bilim ve sanat merkezi, özel öğretim ve ana sınıflarında binden fazla öğrenci bir ayı aşkın süredir burada eğitimine devam ediyor."

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