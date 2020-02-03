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VANESOB Başkanı Berge’den Kolordu Komutanı İlbaş’a ziyaret

VAN HABERLERİ  | 03.02.2020 09:49 | Son Güncelleme

Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge ve heyeti, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’ı makamında ziyaret etti.Van Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Niyazi Budak, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman ve Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ile birlikte Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’ı ziyaret eden VANESOB Başkanı İsa Berge, anı defterini imzaladı.

Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge ve heyeti, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’ı makamında ziyaret etti.
Van Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Niyazi Budak, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman ve Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ile birlikte Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’ı ziyaret eden VANESOB Başkanı İsa Berge, anı defterini imzaladı. Ziyarette konuşan Kolordu Komutanı İlbaş, “Bizler güzel vatanımızın huzuru için görevimizin başındayız. Milletimizin selameti için Mehmetçiğimiz her daim ayaktadır. Bizler nasıl ki milletimiz için çalışıp ülkemize hizmet ediyorsak, Van’ımızın esnaf ve sanatkarları da hem şehrimizin hem de ülkemizin kalkınması için çalışmaktadır. Ülkemiz için üreten ve çalışan esnaf ve sanatkarlar çok önemlidir. Van esnaf ve sanatkarları şehrin ekonomik ana can damarıdır. Ziyaretiniz beni ziyadesiyle memnun etmiştir” dedi.

“Ülkemizin yılmaz komutanlarına selam olsun”
“Kolordu Komutanımız İlbaş gibi ülkemizin yılmaz komutanlarına selam olsun” diyen VANESOB Başkanı Berge, “Komutanımızı ziyaret ile şad olduk. Kutsal görevini yürüten komutanımızın başta Vanspor olmak üzere Van’ımıza göstermiş olduğu duyarlılığı takdire şayandır. Aynı zamanda bir esnaf ve sanatkar olan komutanımızla şehrimiz üzerine hasbihal etmek bizleri çok memnun etti. Van sevdalısı olduğunu bildiğimiz komutanımız ile birlikte esnafımız ve Van’ımız için yapabileceğimiz ne varsa her daim birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Sıcak ilgi ve samimi sohbet için tüm başkanlarım adına kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

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