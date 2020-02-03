VANESOB Başkanı Berge’den Kolordu Komutanı İlbaş’a ziyaret

Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge ve heyeti, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’ı makamında ziyaret etti.

Van Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Niyazi Budak, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman ve Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ile birlikte Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’ı ziyaret eden VANESOB Başkanı İsa Berge, anı defterini imzaladı. Ziyarette konuşan Kolordu Komutanı İlbaş, “Bizler güzel vatanımızın huzuru için görevimizin başındayız. Milletimizin selameti için Mehmetçiğimiz her daim ayaktadır. Bizler nasıl ki milletimiz için çalışıp ülkemize hizmet ediyorsak, Van’ımızın esnaf ve sanatkarları da hem şehrimizin hem de ülkemizin kalkınması için çalışmaktadır. Ülkemiz için üreten ve çalışan esnaf ve sanatkarlar çok önemlidir. Van esnaf ve sanatkarları şehrin ekonomik ana can damarıdır. Ziyaretiniz beni ziyadesiyle memnun etmiştir” dedi.