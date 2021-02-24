VANESOB’tan Emniyet Müdürü Karabağ’a ziyaret

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, oda başkanları ile birlikte Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ı makamında ziyaret etti.

Yeni Van Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Berge, “Çok güzel olmuş. Türkiye genelinde örnek gösterilecek bir emniyet müdürlüğü kompleksimiz olmuş. Milletimizin ve ülkemizin huzuru için gece gündüz demeden çalışan polislerimize, amirlerimize, değerli müdürümüze ve Van’ımıza da böyle bir yerleşke yakışır. Başta Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez ve Emniyet Müdürümüz Ali Karabağ olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Emniyet Müdürü Karabağ’ın kendilerini çok iyi karşıladığını ve samimi bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Berge, “Müdürümüzün gösterdiği ilgi ve alaka bizleri çok mutlu etmiştir. Sıcak karşılama ve gösterilen samimiyet oda başkanlarımıza moral olmuştur. Muhabbeti ile gönüllere dokunan bir emniyet müdürümüzün olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hayata dair önemli misalleri ile feyz aldığımız müdürümüzün sevgi dolu görüşleri bizleri son derece mutlu etmiştir. Bizleri çok güzel ağırlayan müdürümüzün Van için bir şans olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürü Karabağ’ın da esnaflıktan geldiğini belirten VANESOB Başkanı Berge, “Ahi Evran kültürünü bilen ve babası vesilesi ile bu değerleri yaşayan müdürümüz, gösterdiği bu anlayışla bir esnaf dostudur. Özellikle pandemi sürecinde her zaman esnaf ve sanatkarımızın yanında olan müdürümüz, bizlere çok yardımcı olmuştur. Bunun bilincinde olan esnaf ve sanatkarımız da gereken duyarlılığı göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ da, pandemi sürecindeki esnaf ve sanatkarın durumu ile ilgili bilgi aldı. Oda başkanlarını dikkatle dinleyen Karabağ, “Bizler de Van Emniyet Müdürlüğü olarak pandemi sürecinde de hizmetlerimizi yerine getiriyoruz. Bu noktada esnaf ve sanatkarlarımızın göstermiş olduğu hassasiyet bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kurallara uyan Van esnafına teşekkür ediyorum” dedi.

VANESOB Başkanı Berge, Van Emniyet Müdürü Karabağ’a, özellikle de pandemi sürecinde Van esnaf ve sanatkarlarına göstermiş olduğu ilgi ve şehre yaptığı hizmetler nedeniyle plaket takdim etti. Berge, Emniyet Müdürü Karabağ’a özel işlemeli kilim hediye etti.

“Türkiye’nin huzurlu şehirleri arasında sayılan Van’ımızda işinin ehli olan bir emniyet müdürümüz var” diyen Başkan Berge, “Müdürümüz şahsında dur durak bilmeden bizler için çalışan emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Devletimizin temel direğini oluşturan polislerimiz bir güven kaynağıdır. Ülkemizin birlik ve beraberliğinin teminatı olan polislerimize minnettarız” diye konuştu.

Ziyarette hazır bulunan oda başkanları da Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ’a sektörleri ile ilgili bilgi verdi. Ziyaret hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

