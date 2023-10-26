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Vanlı anneler evlatları için eylemlerini sürdürüyor

26.10.2023 14:01 | Son Güncelleme:
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Van’da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi bu hafta da devam etti.

Van’da evlatları dağa kaçırılan aileler, HDP binası önüne yürüdü. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 34 aile, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önüne gelerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Kızı Şerima için eyleme katılan Nazlı Sancar, 2012’de kızının henüz 13 yaşındayken eli kolu bağlanarak zorla dağa kaçırıldığını söyledi. Sancar, “O tarihten beri ben HDP ve PKK ile savaşan, mücadele veren bir anneyim. Ben evladımı istiyorum. 5 yıldır HDP’nin kapısındayız. Biz korkmuyoruz, sonsuza kadar da bu kapıdan ayrılmıyoruz. Bizim devletimiz büyük bir devlet. Çocuklarımız için çok büyük bir mücadele veriyor. Şu ana kadar 46 kişi gelip ailelerine kavuştu. Allah’ın izniyle, devletimizin gücüyle biz hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız” dedi.

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