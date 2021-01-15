Vanlı çobanlar yayla sezonunu kapattı

Van’da yüksek kesimlere kar yağması ve havaların soğumaya başlamasıyla çobanlarda yayla sezonunu kapattı.

Van’da yüksek kesimlere kar yağması ve havaların soğumaya başlamasıyla çobanların da çalışma sezonu sona erdi. Mevsim şartlarının çetin geçmeye başladığı kırsal kesimlerde sürüleri yaylalardan indiren çobanlar, yerleşim yerlerine yakın noktalardaki belirli bölgelerde hayvanları sahiplerine teslim etmeye başladı. Kış boyunca ağıllarda bakılacak koyunlar, ilkbaharda yeniden yaylalara çıkarılacak.

Çatak ilçesinin Boynupınar Mahallesinin yaylasında hayvanlarını çıkaran Nevzat Gültepe, yazın hayvanlarını yüksek kesimlerdeki yaylalara çıkararak baktıklarını söyledi. Kar yağınca da tekrar mahalleye indiklerini ifade den Gültepe, “Bu yıl yaylada otlarımız çoktu. Bu yüzden diğer yaylacılardan yaklaşık 1 ay sonra iniyoruz. Yayladaki otlarımız bu gün itibarı ile bitince bizde kışı geçirmek üzere mahalleye dönüyoruz” dedi.

