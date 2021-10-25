Vanlı dağcılar Süphan ve Nemrut dağlarında zirve yaptı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dağ Sporları Topluluğu üyesi bir grup dağcı, aynı günde 4 bin 58 rakımlı Süphan ve 2 bin 920 rakımlı Nemrut dağlarında zirveye çıktı.

Üniversite tarafından hazırlanan "10 Zirvede 10 Kıtayı Okuma" projesi çerçevesinde 4 dağcı, kampüste bir araya geldi.

Araçla Van Gölü havzasındaki Süphan Dağı'nın bulunduğu bölgeye gelen dağcılar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra tırmanışa geçti.

3 saati aşkın sürede zirveye ulaşan dağcılar, burada bir süre zaman geçirdikten sonra kamp alanına döndü.

Ardından araçla Nemrut Dağı'nın olduğu bölgeye geçen dağcılar, 1 saatte zirve yaptı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Bingöl, gazetecilere, bir günde zorlu tırmanışlar sonucu iki dağda zirve yaparak bir ilke imza attıklarını söyledi.

Söz konusu proje kapsamında farkındalık yaratmak için Süphan ve Nemrut dağlarına tırmandıklarını belirten Bingöl, "İlk tırmanışı Süphan Dağı'nda yaptık. 3 saat 15 dakikada zirveye ulaştık. Daha sonra ekibimiz Nemrut Dağı'na tırmanmak için hazırlıklarını tamamladı. Adilcevaz ilçesinde kısa bir molanın ardından Nemrut'a geçtik. Bir saat içinde de zirvesine ulaştık. Ekibimizle bu tırmanışları yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

