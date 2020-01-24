Vanlı gazetecilerden istişare toplantısı

Van’daki ulusal ve yerel basın mensupları kent gündemini ve mesleki konuları istişare etmek üzere bir araya geldi.

Van’daki ulusal ve yerel basın mensupları, kentin sorunlarını istişare etmek, kent gündemini değerlendirmek üzere Medya Muhabbet Grubu adı altında Şişli Öğretmenevinde bir araya geldi. Ayda bir düzenlenmesi planlanan toplantıda, sosyal medya fenomenliği ile gazeteciliğin karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Toplantıda, “Sosyal medya fenomenleri duydukları bilgileri teyit etme ihtiyacı olmadan paylaşıyor. Çoğu zaman abartılı ve yanlış bilgilerle toplumun yanıltıldığına ve infiale sürüklendiğine tanık oluyoruz. Gazeteciler ise edindikleri bilgileri doğrulatmadan ve belgelemeden yayınlamadığı için güvenilir kaynaktır. Ayrıca gazetecilerin yayınladıkları haberler için resmi muhataptır, yanlışlık varsa düzeltme veya tekzip edilebiliyor, hukuki yaptırımlar uygulanabiliyor. Ancak sosyal medya için bunlar mümkün değil. Hiçbir kurum ve kuruluş bir basın açıklaması için sosyal medya fenomenlerini çağırmıyor, basın bültenlerini onlara göndermiyor. Bu nedenle sosyal medya fenomenlerinin konum ve durumları ile gazetecilerin konum ve durumları karıştırılmamalıdır” denildi.