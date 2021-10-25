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Vanlı tamirci, topladığı ağaç parçalarını süs eşyasına dönüştürüyor

25.10.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vanlı tamirci, topladığı ağaç parçalarını süs eşyasına dönüştürüyor

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan otomobil tamircisi Sami Demir, boş zamanlarında çevreden topladığı ağaç parçalarını işleyerek süs eşyalarına ve tabloya dönüştürüyor.

İlçedeki sanayi sitesinde iş yeri bulunan 3 çocuk babası Demir, ağaç parçaları ve atık malzemeleri atölyesinde işleyerek birbirinden farklı ürünler tasarlıyor.

Yaptığı süs eşyaları ve tabloların büyük bölümünü evinde ve iş yerinde sergileyen Demir, bazılarını da yakınlarına hediye ediyor.

Osmanlı hayranı olan Demir'in bahçesinde de doğal ve granit mermerden yapılan Osmanlı padişahlarından Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, IV. Mehmed ve IV. Murad'ın heykelleri bulunuyor.

Demir, AA muhabirine, boş zamanlarını özgün tablolar yaparak geçirdiğini söyledi.

Gençlerin de zamanlarını bir şeyler üreterek değerlendirebileceklerini belirten Demir, "Bazen misafirliğe gittiğimiz zaman bana kırık biblo hediye ediyorlar. O kırık biblodan güzel bir eser yapıp kendilerine hediye ettiğim zaman çok mutlu oluyorlar. Bakıyorlar ki çöpe atılacak o biblo sanat eserine dönüşmüş." dedi.

Yaptığı işten mutluluk duyduğunu ve gören herkesin çalışmalarını beğendiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Tabloları evimin bir bölümünde ve iş yerimde sergiliyorum. Osmanlı tarihine olan hayranlığım, Osmanlı padişahlarına olan sevgimden dolayı 5 Osmanlı padişahının heykelini evimin bahçesinde sergiliyorum. Tarihi çok sevdiğim için bahçemde onlara da yer verdim."

Demir'in müşterilerinden Mehmet Koçak ise "Tablolarının her biri farklı. Güzel görünüyorlar. Sanayideki bir ustanın atıl malzemeleri kullanarak böyle eserler çıkarması çok ilginç." dedi.

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