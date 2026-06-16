Vanspor'dan flaş imza! Orkun Kökçü'nün ağabeyi transfer oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trendyol 1. Lig temsilcisi Vanspor FK, orta sahasına dikkat çeken bir takviye yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, Hollanda ligi takımlarından FC Volendam forması giyen ve aynı zamanda Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü'nün ağabeyi olan tecrübeli oyuncu Ozan Can Kökçü ile anlaşmaya vardı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Transferi resmi kanallarından duyuran Vanspor FK yönetimi, orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti. Kulüpten yapılan o resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, son olarak Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Orta saha bölgesinde görev yapan Ozan Can Kökçü'nün kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Vanspor forması altında başarılar dileriz."

KÖKÇÜ KARDEŞLER ARTIK TÜRKİYE'DE

Geçtiğimiz sezon Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olarak büyük ses getiren ve çocukluk aşkına kavuşan Orkun Kökçü'nün ardından, ağabeyi Ozan Can Kökçü de kariyerine Türkiye'de devam etme kararı aldı. Hollanda altyapısında yetişen her iki kardeşin de aynı dönemde Türkiye liglerinde top koşturacak olması, futbolseverler için güzel bir detay olarak öne çıktı.