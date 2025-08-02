Vanspor'dan ses getirecek transfer! Barcelona'dan transfer yaptılar, resmen açıklandı

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Vanspor, futbol tarihinin en sürpriz transferlerinden birine imza attı. Doğu Anadolu temsilcisi, Barcelona II forması giyen Ivan Cedric'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kırmızı siyahlıların transfer duyurusunda, “Takımımız, Barcelona II forması giyen hücum oyuncusu İvan Cedric ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Genç yaşına rağmen Avrupa’da önemli bir tecrübe kazanan Cedric, hızı, fizik gücü ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Yeni sezonda kırmızı siyah formamızla başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.

23 yaşındaki futbolcu kariyerinde 109 maça çıkarken, 34 gol attı ve 9 asist yaptı.