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Vanspor FK'nın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

TFF 2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor'u mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükselen Vanspor FK için kentte coşkulu bir kutlama programı düzenlendi.

Vanspor FK'nın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle şehir turu atarak taraftarla buluştu. Beşyol Meydanı, Kazım Karabekir ve Cumhuriyet Caddeleri'nde yoğun ilgi gören takım, taraftarları selamladı. Kutlamalar daha sonra Van Atatürk Stadyumu'nda devam etti. Stadyumu dolduran binlerce taraftar, marşlar ve tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı. Futbolcular ve teknik ekip, sahneye çıkarak kupa sevincini taraftarla paylaştı.
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Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şampiyonlukların unutulduğunu ancak ‘fair play' ruhunun unutulmadığını belirtti. Vali Balcı, "Taraftar, her zaman iyiye ve doğruya yönelik hareketlerini gösterdi. Elbette şampiyonluklar yaşanacak. Seyircimizin tavrıyla Türkiye'ye örnek olacağız. Vanspor'un 1. Lig'de büyük başarılara imza atacağına canı gönülden inanıyorum. Bir teşekkürü de Vanspor'un mücadele ettiği 2. ligdeki şehirlere ve takımlara etmek istiyorum. Sonuçta futbol kardeşliktir, barıştır, aynı zamanda rekabettir. Diğer takımlar ve şehirler olmazsa bunun bir anlamı yoktur" dedi.

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"SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ VANSPOR'U 1. LİG'E ÇIKARDIK"

25 yıllık bir özlemi yeniden yaşadıklarını dile getiren Kulüp Başkanı Erol Temel ise "Şampiyonluk sizlerin sayesinde geldi. Taraftar olmazsa Vanspor olmaz. Bu takım sizlerle var. Sizlerle gurur duyuyorum. Bir hayalin peşinde gecemizi günümüze katarak yürüdük. Söz verdiğimiz gibi takımı 1. Lig'e çıkardık. Bu, sadece bir şampiyonluk değil yıllardır özlenen umudun yeniden filizlenişidir. Herkesin inancı, duası, desteğiyle yazılmış bir destandır" diye konuştu.
Düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın yanı sıra, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yalçın Özdemir ile Vanspor teknik heyeti ve futbolcular katıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Vanspor TFF 1. Lig 1.lig
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