YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. VANTB ile Erzurum Ticaret Borsası arasında ‘Kardeş Borsa’ protokolü imzalandı

VANTB ile Erzurum Ticaret Borsası arasında ‘Kardeş Borsa’ protokolü imzalandı

VAN HABERLERİ  | 02.11.2020 10:05 | Son Güncelleme

Van Ticaret Borsası (VANTB) ile Erzurum Ticaret Borsası arasında ’Kardeş Borsa’ protokolü imzalandı.VANTB ve Erzurum Ticaret Borsası karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişini çoğaltarak borsalar arası müşterek projeler hazırlamak ve yürütmek, hizmet kalitesini arttırmak, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla “Kardeş Borsa” olarak çalışmalara başladı.

VANTB ile Erzurum Ticaret Borsası arasında ‘Kardeş Borsa’ protokolü imzalandı

Van Ticaret Borsası (VANTB) ile Erzurum Ticaret Borsası arasında ’Kardeş Borsa’ protokolü imzalandı.
VANTB ve Erzurum Ticaret Borsası karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişini çoğaltarak borsalar arası müşterek projeler hazırlamak ve yürütmek, hizmet kalitesini arttırmak, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla “Kardeş Borsa” olarak çalışmalara başladı. Erzurum Ticaret Borsasında gerçekleşen imza törenine Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer katıldı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, bölgenin önde gelen iki borsası arasında gerçekleşen protokolle güçlerine güç katacaklarını, faaliyet alanlarını genişleterek ortak çalışmalar yapacaklarını vurguladı. Protokol çerçevesinde TOBB Akreditasyon Sistemi sürecinde bilgi alışverişi de yapılacağını söyleyen Süer, borsa olarak en fazla Erzurum Ticaret Borsası ile işbirliği ve istişarelerde bulunduklarına dikkat çekerek, işbirliği protokolünü her açıdan çok önemli bulduklarını ifade etti, protokolün hayırlı uğurlu olmasını diledi.
İşbirliği imza töreninde konuşan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral da, Van Ticaret Borsası ile olan ilişkilerin ve işbirliğinin geçmişinin bulunduğunu hatırlatarak, imzalanan protokol ile daha kapsamlı projelere imza atacaklarını söyledi.
Protokol imza töreni karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana'da inşaata giren hırsızlık şüphelisi yakalandı
Adana'da inşaata giren hırsızlık şüphelisi yakalandı
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Adana'da kundaklanan otomobilde hasar meydana geldi
Adana'da kundaklanan otomobilde hasar meydana geldi
240 litre kaçak alkol ele geçirildi
240 litre kaçak alkol ele geçirildi
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 3
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 3

Van Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
05:04
Sabah
06:27
Öğle
11:55
İkindi
14:47
Akşam
17:13
Yatsı
18:31

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Meme kanserinde erken teşhis uyarısı
Meme kanserinde erken teşhis uyarısı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Gürpınar’da parke taşı çalışması devam ediyor
Gürpınar’da parke taşı çalışması devam ediyor
(Özel) Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı
(Özel) Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı
Güneşin Kenti Van’da Gün Batımı
Güneşin Kenti Van’da Gün Batımı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.