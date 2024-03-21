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Vantrilok öğretmen, kukla gösterisi ve müzik eşliğinde çocuklara İngilizceyi sevdiriyor

AA AA
21.03.2024 12:30
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Kocaeli'de vantrilok İngilizce öğretmeni Onur Şeyhoğlu, derslerinde kuklalarıyla ve müzik aletleri eşliğinde söylediği yabancı şarkılarla dil eğitimini renklendiriyor.

Moldova Komrat Devlet Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği ile Rus Dili ve Edebiyatı bölümlerinden 2011'de mezun olan 35 yaşındaki Şeyhoğlu, müziği kullanarak çocuklara İngilizceyi sevdirmeye karar verdi. Derslerde enstrümanlar eşliğinde eğitici şarkılar söyleyen Şeyhoğlu, karnından konuşma yeteneğini de eğitimde kullanmaya başladı.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için yabancı dil öğrenimini eğlenceli ve verimli hale getirmeyi amaçlayan Şeyhoğlu, karnından konuşma tekniğiyle hayat verdiği kuklası "Jonny" ve konulara göre seçtiği diğer kuklalarla ve enstrümanlar eşliğinde söylediği İngilizce şarkılarla yabancı dili çocuklara sevdiriyor.

Şeyhoğlu, AA muhabirine, İngilizce öğretmenliğine özel sektörde 13 yıl önce başladığını, daha sonra çok daha güzel vakit geçirdiğini fark ettiği için çocuklara eğitim verme kararı aldığını söyledi.

Müziğe de çocukken ilgi duymaya başladığını anlatan Şeyhoğlu, "Moldova'da okurken eşyalı eve çıkmıştım. Orada piyano vardı. Ev sahibine 'Piyanoyu çalabilir miyim?' diye sordum. 'Çalmayı biliyor musun?' dedi. 'Bilmiyorum ama öğrenmek istiyorum.' dedim. Bir şans verdi. Ben de iyi kullandım. Şu an çalabildiğim 6-7 enstrüman var ve derslerde onları kullanmak çok keyif veriyor." dedi.

Şeyhoğlu, ağzını kıpırdatmadan konuşabildiğini fark ettiğini, daha sonra bu yeteneğini derslerde de kullanmaya başladığını belirtti.

O dönemde çalıştığı kolejde kuklayla denemelere başladığını dile getiren Şeyhoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun çocukların üstünde çok güzel etkisi olduğunu fark ettikten sonra daha çok kullanmaya başladım. Bu iş sayesinde yaklaşık 46-47 şehirde gösteriler yaptım. Kuklam 'Jonny' benim için çok önemli. Kukla kullanmaya ilk onunla başladım. Jonny'nin Türkçe bildiğini bilmiyorlar ve çocuklar onunla iletişime geçmek için kendilerini İngilizce konuşmak zorunda hissediyorlar. Bu bana çok büyük bir artı olarak geri geliyor."

"KUKLAYLA VERDİĞİM İNGİLİZCE EĞİTİMİ BAMBAŞKA BİR SEVİYEYE GELDİ"

Kendisinin de çocuk ruhlu olduğunu, 13 yıldır çocuklarla çalıştığını ve bir gün bile heyecanını kaybetmediğini ifade eden Şeyhoğlu, kukla ve müzik eşliğindeki eğitim ve gösterileri sayesinde gezdiği illerde binlerce çocukla buluştuğunu kaydetti.

Şeyhoğlu, 13 yıllık meslek hayatının son 6 yılında kuklaları kullandığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Arada dağlar kadar fark var. Kuklasız eğitimden önce de işimi iyi yaptığımı düşünüyordum ama kuklayla verdiğim İngilizce eğitimi bambaşka seviyeye geldi. Çünkü sizin verdiğiniz bir şey var. Bir de geri dönüş almanız gereken bir şey var. Velilerin ve çalıştığınız okulların beklentisi de o yönde. Siz de istiyorsunuz çünkü bir şey öğretiyorsunuz ve çocuklar geri dönüş sağladığında çok mutlu oluyorsunuz."

Öncelikli amacının çocuklara İngilizceyi ve müziği sevdirmek olduğuna değinen Şeyhoğlu, "Çocuklara kuklamla daha çok teşekkür etmeyi, hayvanlara sevgi göstermelerini sağlamayı, arkadaşlarına kibar davranmayı öğretmeye çalışıyorum. Öyle bir geri dönüş aldığımda dünyalar benim oluyor. 13 yıldır hemen her gün çalışıyorum. Her sabah mutlu gidiyorum işe. Çünkü biliyorum, o sınıfa girdiğimde, onların o güzel gözleri bana baktığında kalbim sevgiyle dolacak." dedi.

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İngilizce Kocaeli eğlence kukla okul öncesi

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