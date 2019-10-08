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Vapurdaki iğrenç olayın zanlısı yakalandı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 08.10.2019 15:27 | Son Güncelleme

Kadıköy-Karaköy vapurunda tacize uğrayan 23 yaşındaki hukukçu Zeliha Milli’nin görüntüleri paylaşmasının ardından Milli’yi taciz eden Rıza E. isimli şahıs Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının daha önce de benzer suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Kadıköy-Karaköy seferi yapan vapurda meydana geldi. Kadınlara bakarak vapurun içinde mastürbasyon yapan bir kişiyi gören hukukçu Zeliha Milli görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından emniyet güçleri yaptığı incelemede görüntülerde ki kişinin Rıza E. Olduğunu tespit etti.

Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ve Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği operasyon ile 31 yaşındaki Rıza E., Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde çalıştığı iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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BENZER SUÇTAN KAYDI VARMIŞ

Vapurda yaşadığı skandal olayı görüntüleyen mağdur Zeliha Milli’nin teşhis için emniyet müdürlüğüne çağrıldığı öğrenilirken, Rıza E.'nin ise daha önce de benzer bir suçtan kaydı olduğu belirtildi.

OLAY NASIL YAŞANMIŞTI?

İstanbul Karaköy-Kadıköy vapurunda kaydedilen görüntülerde bir adam, kadınlara bakarak vapurun içinde mastürbasyon yapmıştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir kadın yolcu tarafından görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
vapurdaki skandal kadıköy karaköy

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