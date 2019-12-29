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  4. VAR'da radikal değişiklik! UEFA'dan IFAB'a flaş istek...

VAR'da radikal değişiklik! UEFA'dan IFAB'a flaş istek...

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.12.2019 17:57 | Son Güncelleme

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, 29 Şubat 2020'de yapılacak IFAB toplantısında her devre için 1 VAR itiraz hakkı verilmesini sağlayacak öneriyi sunacak.

VAR'da radikal değişiklik! UEFA'dan IFAB'a flaş istek...

UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) Başkanı Aleksandar Ceferin, VAR (Viideo Yardımcı Hakem) sistemiyle ilgili radikal bir kural değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

UEFA Elit Teknik Direktörler Semineri'nde Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Max Allegri, Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane'ın dahil olduğu bir grupla VAR ile ilgili görüşleri alan Ceferin, ofsayt ve elle oynama konularında uzlaşı sağlayamadı.

UEFA Başkanı Ceferin de bu konuyla ilgili, "VAR ekranında oyuncuların durdukları yerler, pozisyonları ve karar vermek tamamen kişiye göre yorumlanabilir. Bu durumlarda bir oyuncunun ayakkabı numarası daha büyük, birinin daha büyük burnu var diye ofsayt çalınmasın istiyor." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlerin önerisi ve futbolcular ile kulüplerden aldığı görüşler üzerine Ceferin, VAR ile ilgili yeni kararların alınacağı 29 Şubat 2020'deki IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) toplantısında değişiklik önerisinde bulunacak.

UEFA'DAN VAR'DA DEĞİŞİKLİK İSTEĞİ

UEFA'nın isteği her takıma devre başına 1 VAR itiraz hakkı vermek ve bu şekilde VAR'a olan güvensizliğin önüne geçmek. Bu itirazı teknik direktörler, tenisteki hak gibi kullanabilecek. Hakemler, teknik direktörün itirazı sonrası monitöre gitmek ve pozisyonu tekrar izlemek zorunda olacak.

IFAB, UEFA'nın vereceği öneriyi düşünmek ve olumlu veya olumsuz bir geri dönü yapmak zorunda.

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Anahtar Kelimeler:
uefa IFAB VAR değişiklik

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir de şu bir santim 2 santimle iptal edilen goller oluyor onlarada bir çözüm bulun. yok rakibin patmağı yok omuzu yok ayak ucu öndeymiş. futbolun tadı kaçıyor.
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