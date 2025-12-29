VAR'ın tartışmalı kararları Mourinho'yu çileden çıkardı! 2-2'lik Braga maçı sonrası “Bana deli diyecekler”

Portekiz Ligi bu hafta olaylı bir maça sahne oldu. Benfica deplasmanda Braga'ya konuk olurken, maç karşılılıklı gollerle 2-2 sona erdi. Maçta yaşanan bir pozisyon ise Mourinho'yu sinirlendirmeye yetti. İşte detaylar...

KARŞILIKLI GOLLER VE KIRMIZI KART GELDİ!

Maçta goller 29’da Nicolas Otamendi ile gelirken, dakikalar 38’i gösterdiğinde Rodrigo Zalazar (P) attığı golle maça denge geldi. İlk yarının son anlarında P.Victor ile gol bulan ev sahibi Braga maçta 2-1 öne geçti. İlk yarının bu skorla tamamlanmasının ardından 53.dakikada Fredrik Aursnes ile eşitliği yakalayan Benfica gol için çok çabalasa da istediğini alamadı ve maçtan 2-2'lik skorla ayrıldı. Maçın 90+4.dakikasında Ricardo Horta'nın kırmızı kartı ise maçta yaşanan son olay oldu.

İNANILMAZ BİR POZİSYON YAŞANDI! ÖNCE PENALTI BEKLEDİ ARDINDAN GOLÜ BİLE İPTAL ETTİ...

Benfica, dakikalar 76'yı gösterirken önce penaltı bekledi ardından devam eden oyunda golü buldu ama bu gol, faul sebebiyle iptal edildi; penaltı beklenen pozisyon VAR'da incelendi ve devam kararı verildi.

Aurnes'in ceza sahası sağ çaprazından içeriye ortasında top Arrey-Mbi'nin eline çarptı. Hakem yakın mesafede olayın gerçekleştiğini belirterek penaltı vermedi.

VAR'dan incelenen pozisyonda topun normal oyun kuralları içerisinde eline geldiğini belirtti ve oyun devam etti.

MOURINHO MAÇ SONU ÇILDIRDI!

Jose Mourinho, 2-2 biten maçın ardından Benfica'nın kazandığını söyledi. Jose, "Bana deli diyecekler, olsun. Oyunu tersine çevirdiğimize ve kazandığımıza dair inanç ve sevinçle buradan ayrılıyorum. Buraya gelip Braga'yı 3-2 yenmek harika bir sonuç. 3-2 kazandık. Gol temizdi, kazandık, harika bir zaferdi.

Elbette ironi yapıyorum. Garip durumlar ve hatalarla kazanan kulüpler var. Çok sayıda hatayla puan kaybedenler de. Bugün buradan kazandığımıza inanarak ayrılmak istiyorum.” dedi.

LİG KARNESİ AŞAĞI YÖNLÜ GİDİYOR...

Jose Mourinho’nun Benfica ile lig karnesi pek de iyi gitmiyor. Benfica Mourinho ile sahaya çıktığı 12 maçta, 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve lider Porto'nun maç eksiğine rağmen 7 puan gerisinde yer aldı. Porto’nun bugün kazanması durumunda puan farkı 10’a yükselecek.