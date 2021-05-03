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VAR izledi, Fenerbahçe penaltı kazandı

03.05.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçında VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı.

VAR izledi, Fenerbahçe penaltı kazandı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 39. haftasında evinde BB Erzurumspor ile karşılaştığı mücadelede erken bir penaltı kararı çıktı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında ceza alanında Valencia'nın yaptığı vuruş sonrasında Gökhan'dan dönen topun ardından elle oynama gerekçesiyle VAR'da inceleme yapıldı.

VAR odasındaki yaklaşık 2 dakikalık incelemenin ardından ekrana giden Mete Kalkavan, Gökhan'ın topla elle oynadığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına gelen Jose Sosa, ağları sarstı ve takımını öne geçirdi.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Nihat abi görevde
top göğsünden sekip gelıo el acık ama yoruma acık karar

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